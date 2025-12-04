logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LA INVERSIÓN INMOBILIARIA: LA SOLUCIÓN PARA LAS TASAS BAJAS

Fotogalería

LA INVERSIÓN INMOBILIARIA: LA SOLUCIÓN PARA LAS TASAS BAJAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Incauta GCE cinco kilos de marihuana

Un reporte ciudadano los movilizó hacia la localidad de La Morena en San Nicolás de los Jassos

Por Redacción

Diciembre 04, 2025 03:00 a.m.
A
Incauta GCE cinco kilos de marihuana

La estrategia planteada entre la Guardia Civil Estatal, personal de la Defensa y Guardia Nacional, continúa brindando resultados positivos en materia de prevención y disuasión del delito, como parte del Plan Integral de Seguridad 2025.

Durante el despliegue de la Base de Operaciones Mixta Interinstitucional (BOMI), las autoridades estatales y federales, desplegaron un recorrido sobre el municipio de Villa de Pozos, en donde un reporte ciudadano los movilizó hacia la localidad de La Morena en San Nicolás de los Jassos, donde realizaron el hallazgo de cinco kilos de marihuana, distribuidos en 58 bolsas, cuatro dosis de “cristal” y una de cocaína.

Resultado de este hecho, se procedió a su puesta a disposición ante la Fiscalía General del Estado, para las averiguaciones correspondientes.

Trabajamos por tu seguridad, lo que deriva en inhibir que sustancias nocivas para la salud de nuestra población, lleguen, sean distribuidas y comercializadas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Arrestado por traer un arma prohibida
Arrestado por traer un arma prohibida

Arrestado por traer un arma prohibida

SLP

Redacción

Arrestan a ocho sujetos con “cristal” y enervantes
Arrestan a ocho sujetos con “cristal” y enervantes

Arrestan a ocho sujetos con “cristal” y enervantes

SLP

Redacción

Por agredir a a policías individuo es detenido
Por agredir a a policías individuo es detenido

Por agredir a a policías individuo es detenido

SLP

Redacción

Aparatoso percance entre dos autos en Av. Salvador Nava
Aparatoso percance entre dos autos en Av. Salvador Nava

Aparatoso percance entre dos autos en Av. Salvador Nava

SLP

Redacción

Uno le pegó por alcance a otro y lo hizo volcar a la altura del puente Niño Artillero