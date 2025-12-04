Incauta GCE cinco kilos de marihuana

La estrategia planteada entre la Guardia Civil Estatal, personal de la Defensa y Guardia Nacional, continúa brindando resultados positivos en materia de prevención y disuasión del delito, como parte del Plan Integral de Seguridad 2025.

Durante el despliegue de la Base de Operaciones Mixta Interinstitucional (BOMI), las autoridades estatales y federales, desplegaron un recorrido sobre el municipio de Villa de Pozos, en donde un reporte ciudadano los movilizó hacia la localidad de La Morena en San Nicolás de los Jassos, donde realizaron el hallazgo de cinco kilos de marihuana, distribuidos en 58 bolsas, cuatro dosis de “cristal” y una de cocaína.

Resultado de este hecho, se procedió a su puesta a disposición ante la Fiscalía General del Estado, para las averiguaciones correspondientes.

Trabajamos por tu seguridad, lo que deriva en inhibir que sustancias nocivas para la salud de nuestra población, lleguen, sean distribuidas y comercializadas.

