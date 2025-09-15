Presidenta del PJE lidiará con varios pendientes

Lourdes Anahí Zarazúa Martínez tomará protesta como presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) de San Luis Potosí, enfrentando un importante volumen de asuntos pendientes que deberán resolverse de manera inmediata, tanto administrativos como jurisdiccionales. Entre ellos se incluyen casos de pensionados inconformes por pagos pendientes y la integración del órgano de administración.

“Estamos trabajando; ya están pensando cuáles son los asuntos pendientes de urgente resolución. Se nos indica el orden de prelación y la urgencia de cada uno, precisamente porque tomamos protesta el 15 y el día 17 ya tenemos que estar laborando”, detalló.

Zarazúa Martínez informó que, aunque ya tuvo acceso a la información preliminar durante la entrega-recepción, será necesario un análisis más detallado una vez que los integrantes del tribunal tomen posesión de sus salas y puedan solicitar datos precisos sobre el estado de cada expediente. “Hay que ser muy cuidadosos. He tenido acceso a la entrega-recepción, pero una cosa es lo que vemos en los números o listados y otra es verlo una vez que tomemos posesión de nuestras salas y podamos solicitar números exactos para conocer el estado real”, señaló.

La presidenta entrante también destacó la necesidad de coordinarse con el gobierno estatal respecto a recursos y presupuesto para 2027, así como mantener comunicación constante con el órgano de administración del tribunal para desahogar los pendientes de carácter administrativo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La ley establece un plazo de 45 días a partir de la entrega para realizar las observaciones correspondientes. Zarazúa Martínez indicó que las actividades jurisdiccionales continuarán sin interrupción, mientras que los asuntos administrativos deberán resolverse en tiempos adicionales, garantizando que el tribunal opere de manera continua desde su inicio de labores, programado para el 17 de este mes.