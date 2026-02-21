logo pulso
Presunto asesino de Miguel Ángel interpone amparo

Usuarios difundieron imágenes del sospechoso tras la falta de información oficial sobre el caso.

Por Rubén Pacheco

Febrero 21, 2026 03:00 a.m.
A
El presunto adolescente responsable del asesinato de Miguel Ángel Rocha Medina, alumno del Colegio de Bachilleres del plantel 26, interpuso un juicio de amparo para no ser detenido, informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Juicio de amparo y acciones de la autoridad

La madrugada del pasado 25 de enero, Miguel Ángel acudió a una fiesta celebrada en un domicilio particular de la capital potosina con compañeros de la escuela, lugar donde otro adolescente externo les disparó en la cabeza y lo mató.

Sumado a la información divulgada hace unas semanas de que ya está identificado, la fiscal general manifestó que "más o menos" la Policía de Investigación (PDI) lo tiene localizado.

En entrevista, García Cázares exteriorizó que, si bien la defensa del imputado presentó el recurso legal, las investigaciones ministeriales continúan su desarrollo hasta en tanto el Poder Judicial de la Federación resuelve el juicio.

Impacto en la comunidad y seguimiento del caso

Por lo tanto, estableció que hasta el momento el Ministerio Público en materia de Justicia para adolescentes, no ha podido generar ninguna entrevista con el presunto responsable.

Desde que se difundió el crimen del estudiante y debido a que la Fiscalía no reportaba nada del homicidio doloso, usuarios de redes sociales difundieron un video y la imagen del presunto culpable para lograr su identificación.

