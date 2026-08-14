Prevén lluvias y fuertes rachas de viento este viernes

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San Luis Potosí tendrá este viernes una jornada de temperaturas calurosas a muy calurosas, con posibilidad de lluvias y tormentas principalmente durante la tarde, además de rachas de viento que podrían intensificarse hacia la tarde-noche, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

En la Huasteca, donde se espera el ambiente más caluroso, el termómetro alcanzará hasta 38 grados Celsius, con una mínima de 23 grados. Protección Civil mantiene la advertencia por probabilidad de tormentas a partir de la tarde y bancos de niebla en zonas serranas.

Para la Zona Media se prevé una máxima de 35 grados y mínima de 21, con lluvias y tormentas puntuales, además de bancos de niebla en las sierras. El viento del este podría registrar rachas de hasta 60 kilómetros por hora en zonas serranas.

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En el Altiplano, las temperaturas llegarán a 32 grados, con una mínima de 16. Existe probabilidad de lluvias y chubascos puntuales a partir de la tarde, mientras que el viento del sureste podría alcanzar rachas de hasta 70 kilómetros por hora en sierras.

La Zona Centro tendrá una máxima de 30 grados y mínima de 14, con posibilidad de lluvias o lloviznas puntuales durante la tarde-noche. En esta región también se esperan rachas de viento superiores a los 40 kilómetros por hora, con mayor intensidad en zonas serranas.

Ante este panorama, la CEPC recomienda mantener precaución por las rachas de viento y las tormentas vespertinas, particularmente en regiones serranas, además de mantenerse atentos a los avisos de las autoridades.