Lluvias provocan falta de luz en varias colonias

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MATEHUALA.- Debido a las fuertes lluvias que se han registrado en los últimos días se han registrado fallas eléctricas en distintas colonias de la periferia de la ciudad, donde los habitantes ya han reportado los problemas a la Comisión Federal de Electricidad pero tardan en reparar los daños dejándolos sin luz.

Debido a las fuertes lluvias y vientos que se han registrado, habitantes de Los Olivos, Fraccionamiento Matehuala, Villa Fontana y Valle de México, entre otras colonias, reportaron diversos problemas eléctricos, los cuales han sido notificados a la CFE, pues ha provocado cortos en los cables de la red eléctrica en las calles, el personal de la CFE no ha atendido todos los reportes y familias sufren al quedar a oscuras.

Además de estas colonias, también se reportaron fallas en el suministro de energía eléctrica en algunas comunidades del municipio, Los trabajadores de la CFE recibieron varios reportes por falta de energía, debido a las condiciones climáticas, en algunos casos no podían acudir de inmediato a estos lugares para determinar las causas de las fallas.

Los empleados de la CFE han estado acudiendo a diferentes puntos para atender los reportes relacionados con las fallas en el suministro de energía eléctrica, pues los negocios han sido de los más afectados por la falta de luz.

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