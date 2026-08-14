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Urge renovar señalética vial

Por Jesús Vázquez

Agosto 14, 2026 03:00 a.m.
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Urge renovar señalética vial
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      Matehuala.- Ciudadanos manifiestan la necesidad de mejorar la señalética vial en la ciudad pues ya es una ciudad muy grande y en muchas calles ni siquiera está la flecha para saber en qué dirección es la circulación vial y en otras están rotos los símbolos de alto.

      Aurelio Cruz mencionó que en estos momentos se requiere de una mejor señalética vial, ya que por esta causa se han presentado problemáticas con los tránsitos, que aplican infracciones a las personas por circular en ciertas calles donde ni siquiera hay flechas que indiquen la circulación y luego resulta que el conductor va en sentido contrario, o ya está muy borrada la raya amarilla que no se ve y los vehículos se estacionan y se les sanciona. 

      Mencionó que en Matehuala se requiere de mejor señalética vial debido a que algunas de ellas ya desaparecieron esto debido a diversas causas ya sea por vandalismo, o que fueron retiradas del lugar, donde esto viene provocando diversos accidentes, e incluso hasta discusiones con los mismos tránsitos, donde les terminan aplicando fuertes multas a los conductores. 

      Finalmente, el señor comentó que, si se requiere de mejores señalamientos para que se eviten diversos conflictos en la ciudad, así como una aplicación exacta de las reglas de tránsito, de tal manera que la población pueda seguirlas y evitar altos costos en multas.

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