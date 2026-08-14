Falla otro camión recolector de basura

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CIUDAD VALLES.- Otra de Berrones: ahora un camión derrama aceite en pleno corazón de Valles y se detiene el tráfico, para poder movilizar la unidad que quedó fuera de servicio.

A las cuatro de la mañana de este jueves, uno de los siete camiones de basura que tuvo a su disposición el director de Servicios Municipales, Daniel Berrones Pérez comenzó a tirar aceite en plena Abasolo, casi esquina con Madero, causando una falla que detuvo a ese armatoste durante todo el día.

Además de ello, la mancha de aceite resultaba peligrosa para la circulación de vehículos y peatones y empleados municipales tuvieron que regar arena y aserrín para evitar accidentes por deslizamiento.

Sin embargo, antes de las tres de la tarde de este mismo jueves, llegó uno de dos camiones que se adquirieron por un monto de dos millones de pesos, con el que el funcionario asegura que no habrá más problemas de desfase en el itinerario de pasadas a las colonias de la ciudad.

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