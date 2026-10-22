logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Fotogalería

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

InDrive se resiste a cumplir con ley estatal: SCT

La dependencia exhortó a usuarios de transporte vía app a no utilizar las compañías que no se encuentran regularizadas

Por Rubén Pacheco

Octubre 22, 2026 04:56 p.m.
A
InDrive se resiste a cumplir con ley estatal: SCT
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      En la actualidad, dos empresas de servicios de transporte vía aplicación móvil se encuentran en proceso de cumplir con los requisitos para darse de alta a nivel estatal y cumplir con los requisitos previstos en el artículo 71 BIS de la ley en la materia.

      La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno del Estado, informó que estas empresas son Uber y Didi.

      En contraste, remarcó que inDrive se encuentra lejos de atender las disposiciones y obtener la autorización, dado que no establece como obligación para sus conductores tener seguro para daños a terceros.

      Describió que Uber ya cubrió el pago de autorización, sin embargo, todavía tiene pendiente dar de alta los vehículos y choferes que brindan el servicio. A su vez, Didi también se encuentra en proceso de registrar a sus operadores.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La titular de la SCT, Araceli Martínez, reconoció que los consumidores pueden decidir en qué medio de transporte movilizarse, pero los exhortó a no utilizar las compañías que todavía no se encuentran regularizadas, puesto que se desconoce quiénes llevan a cabo dicha actividad lucrativa.

      LEA TAMBIÉN

      SCT sanciona a 20 choferes de apps sin autorización; niega "cacería"

      Las multas van de de 35 mil a 58 mil pesos a quienes incumplen la Ley de Transporte, dijo Martínez Acosta

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      InDrive se resiste a cumplir con ley estatal: SCT
      InDrive se resiste a cumplir con ley estatal: SCT

      InDrive se resiste a cumplir con ley estatal: SCT

      SLP

      Rubén Pacheco

      La dependencia exhortó a usuarios de transporte vía app a no utilizar las compañías que no se encuentran regularizadas

      Reducen trámites para negocios en la capital
      Reducen trámites para negocios en la capital

      Reducen trámites para negocios en la capital

      SLP

      Martín Rodríguez

      Empresarios de comercio y servicios realizarán ciertos trámites una sola ocasión

      Congreso de SLP no puede exigir nacionalidad a fiscal: CNDH
      Congreso de SLP no puede exigir nacionalidad a fiscal: CNDH

      Congreso de SLP no puede exigir nacionalidad a fiscal: CNDH

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      Por esta razón el organismo impugnó las reformas que establecen este requisito "por nacimiento" al titular de FGE

      Desatendió plantel denuncias por acoso y agresiones
      Desatendió plantel denuncias por acoso y agresiones

      Desatendió plantel denuncias por acoso y agresiones

      SLP

      Rubén Pacheco

      La CEDH dirigió una recomendación a la titular de la SEGE, Daysi Maribel López Sierra