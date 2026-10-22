InDrive se resiste a cumplir con ley estatal: SCT

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En la actualidad, dos empresas de servicios de transporte vía aplicación móvil se encuentran en proceso de cumplir con los requisitos para darse de alta a nivel estatal y cumplir con los requisitos previstos en el artículo 71 BIS de la ley en la materia.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno del Estado, informó que estas empresas son Uber y Didi.

En contraste, remarcó que inDrive se encuentra lejos de atender las disposiciones y obtener la autorización, dado que no establece como obligación para sus conductores tener seguro para daños a terceros.

Describió que Uber ya cubrió el pago de autorización, sin embargo, todavía tiene pendiente dar de alta los vehículos y choferes que brindan el servicio. A su vez, Didi también se encuentra en proceso de registrar a sus operadores.

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La titular de la SCT, Araceli Martínez, reconoció que los consumidores pueden decidir en qué medio de transporte movilizarse, pero los exhortó a no utilizar las compañías que todavía no se encuentran regularizadas, puesto que se desconoce quiénes llevan a cabo dicha actividad lucrativa.