SLP ocupa quinto lugar nacional en producción de huevo
El municipio de Vanegas lidera la producción estatal con el 96%, seguido por Rioverde y Matehuala.
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San Luis Potosí registró una producción de 142 mil 820.88 toneladas de huevo durante 2025, con lo que se ubicó en el quinto lugar nacional, de acuerdo con información del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).
La titular del Consejo Estatal de Población (Coespo), Mayra Edith Velázquez Loera, informó que el municipio de Vanegas concentró el 96 por ciento de la producción estatal, seguido de Rioverde, con 1.21 por ciento, y Matehuala, con 0.59 por ciento. También registraron producción los municipios de Tamasopo y Salinas.
Los datos permiten identificar la distribución territorial de la producción de huevo en la entidad y sirven como referencia para la elaboración de diagnósticos y programas relacionados con las necesidades alimentarias de la población.
Por su parte, el Gobierno del Estado mantiene programas de apoyo alimentario mediante la entrega gratuita de despensas y paquetes de huevo a familias potosinas.
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La información estadística está disponible en el portal del SIAP: https://nube.agricultura.gob.mx/datosAbiertos/Pecuario.php.
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Redacción
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