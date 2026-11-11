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Resolver una queja ante la Profeco tarda hasta 50 días

El organismo recomienda extremar precauciones en El Buen Fin

Por Ana Paula Vázquez

Noviembre 11, 2026 03:00 a.m.
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Resolver una queja ante la Profeco tarda hasta 50 días
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      Hasta 50 días puede tardar la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en resolver una queja, un plazo que contrasta con las compras y promociones del Buen Fin, que este año se realizará del 13 al 17 de noviembre.

      Profeco advierte riesgos en compras en línea durante Buen Fin

      A pocos días de la campaña comercial, la dependencia advirtió sobre los riesgos de fraude en internet, publicidad engañosa e incumplimiento de precios por parte de los establecimientos.

      El director de Profeco en San Luis Potosí, Edgar Roberto Ríos Delgado, señaló que las compras en línea representan un área de riesgo por la proliferación de páginas falsas y anuncios en redes sociales que utilizan imágenes de comercios reconocidos para atraer compradores.

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      Ante esta situación, recomendó verificar que las transacciones se realicen en los sitios oficiales de las tiendas y revisar las condiciones de cada promoción.

      Tiempo de resolución y atención durante el Buen Fin

      Como antecedente, informó que durante el Buen Fin del año pasado se registraron ocho quejas por incumplimiento de precios.

      También reconoció que, debido a la carga laboral, el tiempo estimado para resolver una inconformidad ronda los 50 días, desde que se presenta la queja y se notifica al proveedor hasta la audiencia correspondiente. Para esta edición, adelantó que instalarán módulos de atención, aunque no precisó su ubicación ni cantidad.

      Por su parte, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) proyecta una derrama económica de 235 mil millones de pesos a nivel nacional, 7.3% más que en 2025.

      En San Luis Potosí, el organismo reportó que el año pasado se generaron alrededor de 8 mil millones de pesos y espera un crecimiento similar para 2026.

      Su presidente, Mauricio Mahbub Tamez, indicó que todavía no hay una cifra definitiva de establecimientos participantes, pues el registro continúa abierto.

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