Deben protegerse zonas de recarga hídrica en la Z.M.

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El Consejo Hídrico Estatal (CHE) planteó priorizar la protección de las zonas de recarga hídrica de San Luis Potosí, particularmente en la Zona Metropolitana, durante su participación en la Mesa Ambiental convocada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), al considerar que estas áreas son estratégicas para garantizar la disponibilidad de agua en el futuro.

Entre las propuestas presentadas está la creación de un Programa Estatal de Protección de Zonas de Recarga Hídrica, así como la realización de un estudio que permita identificar y caracterizar las principales áreas de recarga del estado. El Consejo señaló que esta información técnica debe servir para orientar la planeación territorial y evitar que zonas fundamentales para la infiltración del agua queden expuestas a procesos de urbanización o deterioro ambiental.

El CHE también propuso avanzar en un Catálogo Estatal de Soluciones Basadas en la Naturaleza y desarrollar un programa para prevenir y mitigar inundaciones mediante la recuperación de funciones naturales como la infiltración, retención y regulación del agua de lluvia.

A esto se suma la propuesta de rehabilitar parques y jardines con infraestructura verde, captación pluvial e infiltración, de manera que los espacios públicos también contribuyan al ciclo hídrico.

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Durante la reunión, en la que participaron dependencias federales, estatales y municipales, así como organizaciones civiles, el Consejo planteó además mantener el seguimiento a los seis pozos clausurados en el Altiplano potosino y al desabasto de agua que enfrenta la comunidad de Puerto La Descubridora, en San Nicolás Tolentino. También incluyó entre sus propuestas el desarrollo de un Museo del Agua para fortalecer la educación y divulgación sobre el recurso.

Para el Consejo Hídrico Estatal, el reto es que las mesas de coordinación no se queden únicamente en acuerdos, sino que deriven en acciones concretas sobre el territorio. La protección de las zonas de recarga, la restauración del ciclo hidrológico y la prevención de inundaciones fueron colocadas como asuntos prioritarios dentro de una agenda que busca vincular la disponibilidad de agua con la conservación de los ecosistemas y la planeación urbana.