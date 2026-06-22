Proponen que comisiones soliciten apoyo para elaborar los dictámenes

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El Congreso del Estado analizará una iniciativa para incorporar de manera formal a la Coordinación General de Servicios Parlamentarios en la elaboración de dictámenes de las comisiones legislativas, en medio de cuestionamientos recientes sobre criterios aplicados por el área técnica en el trámite de iniciativas.

La propuesta fue presentada por la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Dulcelina Sánchez de Lira y plantea reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo para adicionar una fracción al Artículo 94, a fin de permitir que las comisiones soliciten apoyo técnico, legislativo, de investigación y análisis a dicha coordinación en la elaboración de dictámenes.

El artículo 94 vigente establece que las comisiones pueden solicitar información a dependencias del Poder Ejecutivo, ayuntamientos y organismos autónomos, así como citar a funcionarios públicos; la iniciativa incorpora la posibilidad de solicitar apoyo técnico interno a la Coordinación General de Servicios Parlamentarios, encabezada por Alejandro Alarcón.

El planteamiento se da en un contexto en el que se han registrado señalamientos dentro del Congreso sobre criterios distintos en la revisión de iniciativas. En la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología se expuso que una propuesta fue frenada por requerir consulta previa, mientras otra con contenidos similares avanzó en comisiones, lo que abrió cuestionamientos sobre la aplicación de criterios técnicos.

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