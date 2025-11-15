Proponen salario mínimo neto de 15 mil pesos para policías municipales

La iniciativa consistente en establecer un salario mínimo de 15 mil pesos mensuales a policías municipales, prevé que dicho ingreso sea libre o neto, complementó J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado.

Recientemente el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona anunció que esta semana el Poder Ejecutivo presentaría dicha moción en el Congreso del Estado, sin embargo, no aclaró si el salario sería neto o bruto.

El secretario general contextualizó que existen municipios donde los cuerpos de seguridad pública obtienen ingresos por encima de 15 mil pesos mensuales, pero "muchos" debajo de este tope salarial libre.

Asumió que la pretensión legislativa es factible desde el punto de vista jurídico y financiero, porque gran cantidad de pagos en esta materia son cubiertos con partidas o fondos procedentes de la federación.

"Se habla de montos libres. De por lo menos 15 mil pesos. Ya si lo permiten las finanzas de alguno de los 59 municipios, pues bueno, hacia arriba lo que pudiera generarse es bienvenido", manifestó.