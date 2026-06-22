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Día del Padre deja 10 toneladas de basura en panteones de Soledad

La limpieza incluyó maleza, flores marchitas y tierra

Por Flor Martínez

Junio 22, 2026 01:50 p.m.
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Día del Padre deja 10 toneladas de basura en panteones de Soledad
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      La visita a los panteones de Soledad de Graciano Sánchez con motivo del Día del Padre generó cerca de 10 toneladas de residuos, informó el director de Servicios Municipales, Antonio Zamarripa, quien afirmó que se contabilizó la asistencia de alrededor de 5 mil personas a los cementerios municipales 1 y 2.

      El funcionario indicó que también se brindó apoyo en el Panteón del Morro con labores de recolección de basura y limpieza, derivadas de la concentración de visitantes que acudieron a recordar a sus familiares.

      Precisó que la mayor parte de los residuos recolectados correspondió a maleza, ramas secas, flores marchitas y tierra generadas por la limpieza de tumbas realizada por los asistentes.

      Además de la recolección de desechos, dijo que personal municipal llevó a cabo trabajos de limpieza en los camposantos para mantenerlos en condiciones de uso para la población que continuó acudiendo durante los días posteriores a la celebración.

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      Finalmente, señaló que la jornada concluyó sin incidentes, y los cementerios operaron en un horario de las 8:00 a las 18:30 y 19:00 horas, con una afluencia que se desarrolló de manera ordenada. 

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