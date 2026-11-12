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Protestan en La Pila por beneficiar a feminicida

Por Rubén Pacheco

Noviembre 12, 2026 03:00 a.m.
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Protestan en La Pila por beneficiar a feminicida
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      Familiares de Silvia Gómez Cervantes, mujer asesinada en junio del 2017, se manifestaron este miércoles por la tarde en el Centro Integral de Justicia Penal, adyacente al penal de La Pila, a fin de exigir la modificación de medida cautelar en contra de Olegario N., presunto asesino.

      El 9 de junio del 2017, la víctima de 48 años de edad fue reportada como desaparecida luego de salir de su casa en la Unidad Manuel José Othón, sin embargo, el 24 de junio de ese año, su cadáver fue ubicado en la comunidad soledense de Cándido Navarro.

      Con cartulinas donde expusieron su demandas e inconformidades, dijeron que luego de mantenerse alrededor de seis años prófugo de la justicia por el feminicidio de Silvia, la Fiscalía General del Estado (FGE) lo capturó y puso a disposición del juez de control.

      Sin embargo, hace un mes el juzgador responsable de atender la causa pena determinó dictar arresto domiciliario en contra del imputado como medida cautelar, a pesar de haberse sustraído de la justicia por seis 

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      años, complementaron. 

      Entrevistado a las afueras de la sede penitenciaria, Óscar Gómez, hermano de Silvia, refirió que temen que, de nueva cuenta se haya fugado, pues la semana se realizó una audiencia a la cual no se presentó.

      Además de criticar el trabajo del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE), consideró que la concesión judicial de arresto domiciliario impactó psicológicamente en toda la familia, porque dicha decisión no abona a generar condiciones de acceso a la justicia.

      "Estuvo mucho tiempo prófugo, lo trajeron aquí al penal de la Pila y le dieron arraigo domiciliario hace un mes. Lo que queremos es justicia, y que vuelva a regresar aquí a la Pila", comentó.

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