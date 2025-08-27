Protestan los alumnos de Estomatología

Luego de que estudiantes de la Facultad de Estomatología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) tomaron las instalaciones de la institución, en protesta por el incremento del costo a todas las intervenciones a pacientes de escasos recursos, alcanzaron acuerdos y un calendario para cumplirlos.

Edgar Canela, consejero alumno, aseguró que tomarán otras medidas si no hay cumplimiento a los ofrecimientos.

Entre los acuerdos se encuentra proporcionar mantenimiento a las clínicas, bajar los costos para los pacientes, más apertura para proporcionar los materiales de atención, retomar los descuentos para personas identificadas con Inapam y UASLP, aunque se está consciente de que los precios suben cada año.

Se les informó que ya fueron adquiridos lockers para los alumnos y buscarán un lugar seguro para instalarlos y habrá información puntual sobre los avances de cada cumplimiento.

Por la mañana, los estudiantes bloquearon la avenida Manuel Nava y la glorieta Francisco González Bocanegra, por exigir dialogar y ver la manera de alcanzar acuerdos.

Cassandra, consejera alumna suplente, informó que subieron los precios todos los tratamientos, que incluyen limpiezas, revisiones, extracciones, blanqueamientos, empastes, prótesis, coronas, implantes y radiografías.

Los estudiantes aseguraron que la falta de disponibilidad de materiales y los costos están impactando directamente en sus calificaciones, pero también señalaron que hay prácticas que no les permiten más que cumplir con un número de atenciones, sin importar si hay materiales o no.

Durante la protesta, el director Alan Martínez Zumarán y el consejero alumno Edgar Canela, ingresaron a la facultad para dialogar.