Proyectan planta solar de 84 MW en Ébano

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El proyecto consiste en la preparación de sitio, construcción, operación y mantenimiento, así como supuesto de cierre y abandono de una planta solar fotovoltaica (PV) integrada por (arreglo de paneles), un Sistema de Almacenamiento de Energía con baterías (SAEE), una Subestación Elevadora de Potencia (SET), una línea de transmisión y área de caminos internos y perimetrales, así como del Vallado de seguridad, de una capacidad nominal de 84,00 MW de potencia, con un arreglo de 135.148 módulos fotovoltaicos de 740 W de potencia, 280 inversores, Subestación elevadora de 34.5 kV a 115 kV, un sistema de almacenamiento de energía a base de baterías, oficinas, almacenes, patio de maniobras, caminos internos y de acceso.

El predio en el cual se construirá el proyecto comprende una superficie total de 190 ha con uso de suelo de agricultura de temporal anual y anteriormente con riego por medio de canales sin revestir (por aprovechamiento subterráneo), la distribución de las áreas a ocupar por la diversa infraestructura de Ficus Solar es 183,03 ha por su parte existen 12.9153 ha de áreas de Exclusión correspondientes a evitar bordos y cuerpos de formación artificial intermitente, así como de 28.1637 ha sin afectación del predio por zonas de regeneración de especies arbustivas espontaneas por descanso de actividad agrícola.

Ubicación y referencia de los ecosistemas existentes y su condición: El predio se localiza en terrenos de propiedad privada del municipio de Ébano, San Luis Potosí; de acuerdo con la Carta de Uso de Suelo y Vegetación Serie VII (INEGI), corresponde a Agricultura de temporal anual y a Pastizal cultivado, con vegetación arbórea restringida a los linderos y márgenes externos —zonas donde no se intervendrá por obras ni actividades del proyecto—, sin presencia de vegetación forestal natural en el interior del polígono; ambas coberturas se clasifican como áreas No Forestales conforme a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, por lo que no se precisa gestión de carácter forestal. Asimismo, el predio se encuentra fuera de las Áreas Naturales Protegidas, de los Sitios Ramsar y de las Regiones Terrestres Prioritarias para la Biodiversidad de carácter terrestre.

Principales efectos ambientales y medidas que se proponen. La ejecución del proyecto «Ficus Solar» no representa un factor que altere las comunidades vegetales naturales de la Región Ecológica ni del Área de Influencia definidas para el proyecto, toda vez que se emplaza íntegramente sobre suelo agrícola de temporal y pastizal cultivado previamente transformados, sin remoción de vegetación forestal (0 ha). La identificación y valoración de los impactos potenciales se realizó mediante la matriz de interacción simple —matriz de identificación de interacciones potenciales— y la matriz de importancia de Conesa; de dicho análisis, los efectos negativos potenciales más relevantes, calificados como moderados, corresponden a la avifauna asociada a la línea de transmisión, al confort sonoro durante la operación, al hábitat de la fauna y al paisaje, además de efectos temporales y localizados sobre la calidad del aire y el suelo durante la construcción. Para prevenir, proteger y, en su caso, mitigar y compensar dichos efectos, se establece un Programa de Vigilancia Ambiental que circunscribe el control, el seguimiento de las mejores prácticas y el cumplimiento de la normatividad aplicable en el marco legal vigente, durante el desarrollo de la obra y de sus actividades inherentes, a lo largo de las distintas etapas del proyecto —preparación del sitio y construcción,

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operación y mantenimiento— y hasta su cierre, abandono y desmantelamiento. Lo anterior se precisa en la Manifestación de Impacto Ambiental modalidad regional, sin actividad altamente riesgosa, la cual se somete a dictaminación de la unidad administrativa facultada en el marco de la legislación ambiental vigente, atribución de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)