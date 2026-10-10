Puente en F. D. de la Magdalena sigue atorado

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El puente superior que el Ayuntamiento de San Luis Potosí proyecta construir en la avenida Fray Diego de la Magdalena, a la altura de Hernán Cortés, tendría una inversión aproximada de 280 millones de pesos; sin embargo, el proyecto todavía no puede avanzar a la licitación, debido a que las bases se encuentran bajo revisión de la Contraloría, informó el director de Obras Públicas, Eustorgio Chávez Garza.

El funcionario explicó que, mientras la dependencia estatal no libera las bases, el gobierno municipal no podrá continuar con los plazos para obtener la no objeción y publicar la convocatoria, con la que las empresas interesadas podrían inscribirse y participar en el procedimiento para ejecutar la obra.

Sobre las posibles afectaciones al arbolado por la construcción del puente, Chávez Garza aseguró que, de acuerdo con el trazo del proyecto, no se prevé intervenir árboles ni arbustos. No obstante, reconoció que podrían requerirse ajustes en instalaciones de alumbrado público o líneas de media tensión, en caso de que interfieran con los trabajos.

Indicó que cualquier reubicación de árboles o intervención en el alumbrado deberá coordinarse con la Dirección de Servicios Municipales, responsable de estos asuntos. Además, señaló que el Ayuntamiento ha sostenido reuniones previas con las instancias involucradas para identificar posibles interferencias con infraestructura de gas natural, electricidad, telefonía, cableado y las vías ferroviarias operadas por KCS, sin que hasta ahora se hayan reportado inconvenientes.

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Eustorgio Chávez Garza sostuvo que el municipio espera concretar el proyecto una vez que la Contraloría libere las bases de licitación. Justificó la importancia de la obra por la carga vehicular en la zona del Saucito y los cruces ferroviarios, aunque no precisó una fecha para publicar la convocatoria ni para iniciar los trabajos.