Promete el PVEM que no habrá "Reyitos" en 2027

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Tras la controversia que generó la candidatura de José Reyes Martínez Rojas, hoy alcalde de Venado, quien fue registrado mediante una autoadscripción de género para acceder a un espacio de acción afirmativa, el secretario general del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Juan Ignacio Segura Morquecho, aseguró que su partido buscará evitar que ese tipo de casos se repitan en el proceso electoral de 2027 y sostuvo que esas candidaturas, deben quedar en manos de personas que realmente representen las causas para las que fueron creadas.

Durante una entrevista en el programa Libertad de Opinión, que conduce Lupillo González, el dirigente fue cuestionado sobre ese antecedente. Aunque evitó pronunciarse sobre el caso particular de Martínez Rojas, al señalar que desconoce su vida personal y no puede opinar sobre su identidad o preferencias, dijo que las acciones afirmativas para mujeres, personas de la diversidad sexual, personas con discapacidad y jóvenes son producto de años de lucha democrática y legislativa, por lo que "no deben ser malutilizadas".

Segura Morquecho afirmó que, como responsable de la conducción del partido rumbo a la elección de 2027, puede garantizar que el PVEM buscará respetar esos espacios y postular perfiles que realmente hayan trabajado por las causas que representan. Señaló que el objetivo es evitar que las acciones afirmativas sean utilizadas únicamente como un mecanismo para obtener una candidatura.

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El dirigente añadió que en San Luis Potosí existen personas plenamente identificadas por su trayectoria en la defensa de esos sectores y lanzó una frase que marcó su postura sobre el tema:

"Desde el verde queremos respetar todos estos espacios para que sean ocupados con gente que realmente represente y sea al sean perfiles que han luchado por esta causa desde hace años... Todos sabemos quién es quién y a qué le hacemos aquí en San Luis Potosí", expresó.

Como parte de ese planteamiento, consideró que la posibilidad de incorporar la autoadscripción de género en la credencial para votar del Instituto Nacional Electoral (INE) podría convertirse en una herramienta para que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) establezca mecanismos de verificación durante el registro de candidaturas y evite cambios realizados únicamente al momento de competir por una acción afirmativa.