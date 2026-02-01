Que acosan a "Cambio de Ruta"

El abogado y activista ambiental Luis González Lozano, director de la organización civil Cambio de Ruta A.C., acusó a la Secretaría General de Gobierno del Estado de emitir expresiones de criminalización en su contra, luego de que el titular de la dependencia, J. Guadalupe Torres Sánchez, advirtiera que podría valorarse la imposición de responsabilidades a la asociación por la presentación sistemática de amparos contra obras estatales. Esto ocurrió tras la promoción de un nuevo recurso legal contra la rehabilitación y ampliación del centro acuático Splash, al interior del Parque Tangamanga I.

El funcionario estatal sostuvo que la constante interposición de juicios evidenciaría que la organización es opositora al desarrollo de San Luis Potosí, declaraciones que se dieron después de que Cambio de Ruta, promoviera un juicio de amparo indirecto en materia ambiental y de derechos humanos contra dicho proyecto.

Ante estos señalamientos, González Lozano afirmó que se trata del ejercicio de un derecho legítimo de participación y defensa ambiental y rechazó que la promoción de recursos legales, pueda interpretarse como una acción en contra del desarrollo del estado.

El recurso fue presentado el pasado 28 de enero ante juzgados federales del Noveno Circuito Judicial y busca frenar la ejecución, autorización y financiamiento de la obra mientras no se acredite su legalidad, al advertirse presuntas omisiones e irregularidades en materia ambiental, hídrica y de participación ciudadana.

González Lozano señaló que este tipo de posturas vulneran el contenido y el espíritu del Acuerdo de Escazú, tratado internacional ratificado por México que obliga a las autoridades a garantizar el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.

Añadió que desde hace varios años se desempeña como activista jurídico climático y que ha impulsado, desde Cambio de Ruta, litigios estratégicos para la protección de derechos colectivos, entre ellos la defensa del Área Natural Protegida Sierra de Álvarez.