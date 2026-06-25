Nueve autos usados que más conviene comprar en México durante 2026

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Comprar un automóvil seminuevo puede representar un ahorro importante sin sacrificar diseño o equipamiento, especialmente en modelos que prácticamente no han cambiado en los últimos años.

Diversos vehículos que continúan a la venta en agencias durante 2026 mantienen la misma plataforma, apariencia y mecánica que ofrecían hace cuatro años, por lo que optar por un ejemplar usado puede significar un ahorro de entre 75 mil y hasta 300 mil pesos, dependiendo del modelo.

Entre las opciones más recomendables se encuentran el Nissan March, Mitsubishi Mirage G4, Nissan Frontier, Suzuki Jimny, Mazda MX-5, Toyota Avanza, Toyota Raize, SEAT Ateca y Toyota Hiace.

En algunos casos, como la Nissan Frontier en su versión Platinum Diésel, la diferencia de precio frente a un modelo nuevo puede alcanzar los 300 mil pesos. Otros vehículos, como el Mazda MX-5 o la SEAT Ateca, también ofrecen descuentos superiores a los 180 mil pesos en el mercado de seminuevos.

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Especialistas señalan que estos modelos conservan prácticamente el mismo diseño, motorización y equipamiento que las unidades nuevas, por lo que el ahorro económico puede ser una buena alternativa para quienes buscan renovar su vehículo.

No obstante, recomiendan revisar cuidadosamente el historial de mantenimiento, el estado mecánico y la condición general de cada unidad, ya que la mayoría ya no cuenta con garantía de fábrica y el desgaste dependerá del uso que haya tenido.

Además, recuerdan que la depreciación de los automóviles ya no es tan acelerada como hace algunos años, por lo que algunos modelos conservan mejor su valor en el mercado de segunda mano.