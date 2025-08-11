“Que el PAN saque sus garras de la nómina municipal”

El diputado local por Morena, Carlos Arreola Mallol, solicitó que el Partido Acción Nacional (PAN) retire a sus consejeros del Ayuntamiento de San Luis Potosí, luego de denunciar que al menos 20 integrantes del Consejo Político panista aparecen en la nómina municipal.

Arreola aseguró que esta situación representa un uso indebido de recursos públicos, ya que, afirmó, esos cargos están vinculados a intereses partidistas. “Sí vi que también el Partido Acción Nacional tiene incrustados a todos sus consejeros en la nómina del Ayuntamiento y eso es lo que no se vale, ¿no? Abusar desde un partido político a cambio de algo”, comentó.

Además, el diputado refirió que el PAN debe respetar al actual gobierno municipal, que aún no pertenece a ese partido y enfrenta impugnaciones por parte del PRI. “Todavía están impugnándolas ahí en el PRI que todavía es priista y pues no puede ser que mantengamos al Consejo Político del PAN, todo el pueblo de San Luis Potosí con nuestros impuestos”.

Respecto al aumento salarial del 18% aprobado recientemente para los trabajadores del Ayuntamiento, Arreola indicó que aunque no cuenta con detalles específicos, considera necesario revisar la medida para asegurar que no contravenga la Ley de Austeridad promulgada a nivel federal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Hay que revisar el tema del aumento, que no viole el tema de la ley en materia de austeridad, pues me parece excesivo, hay que ver si es en cuanto a sindicalizados, en cuanto a las nóminas, habría que revisar la información, pero, pues sí, hacer un llamado a que el Partido Acción Nacional saque sus garras del Ayuntamiento que ya lo han exprimido por mucho tiempo y que mínimo respeten este nuevo gobierno que todavía ni es panista”, concluyó el diputado.