Queda Homero Pérez en la dirigencia de NA

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Homero Pérez Lucio, fue electo como presidente estatal de Nueva Alianza (NA) San Luis Potosí para el periodo 2026-2029, tras el proceso interno realizado este fin de semana durante la Asamblea Estatal de Afiliadas y Afiliados, en la que participaron más de mil 200 militantes de los 15 distritos electorales locales.

Junto con Pérez Lucio, el nuevo Comité de Dirección Estatal quedó integrado por Deyanira Rosas Gómez como secretaria general; Gerardo Hernández González, en la Coordinación Ejecutiva Político-Electoral; José de Jesús García Chavarría, en Finanzas; Norma Angélica Covarrubias Salinas, en Vinculación; Ana Lilia Rodríguez Reséndiz, en Gestión Institucional; Erasmo Antonio Almendarez García, en Comunicación Social; y Carla Guadalupe Olvera Segura, al frente de Asuntos Jurídicos.

La renovación de la dirigencia se desarrolló conforme al procedimiento previsto en los estatutos del partido. En una primera etapa fueron electas 30 delegadas y delegados que integraron la Convención Estatal, instancia que posteriormente designó a las 15 personas que conforman el Consejo Estatal.

Una vez instalado, el Consejo Estatal llevó a cabo la elección de quienes encabezarán la dirigencia partidista durante los próximos tres años, con lo que quedó formalmente renovado el Comité de Dirección Estatal para el periodo 2026-2029.

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Al término de la jornada, Nueva Alianza San Luis Potosí informó que la nueva dirigencia analizará las tareas del instituto político y mantendrá como ejes de acción temas relacionados con la educación, las causas sociales y la atención a la ciudadanía. Al acto acudieron representantes y militantes del partido, entre ellos Marco Macías, Elizabeth Bibiana Guerrero Milán, Juan Carlos Bárcenas Ramírez, Argos Iván Almaraz Martínez y el diputado Crisógono Pérez López.