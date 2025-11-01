“Quejas en escuelas, mínimas ante número de docentes y alumnos”

Aunque las quejas por violencia y “bullyng” se presentan de manera cotidiana en las escuelas de San Luis Potosí, las estadísticas muestran que son casos mínimos en relación con la magnitud del sistema educativo, aseguró Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE).

“En todas las escuelas hay problemáticas todos los días, pero si consideramos que tenemos más de ocho mil planteles, 860 mil alumnos y 60 mil maestros, la estadística es mínima. Lo importante es actuar de manera inmediata”, comentó Torres Cedillo.

El funcionario explicó que desde el inicio de cada ciclo escolar los maestros reciben capacitación sobre protocolos de actuación ante denuncias de violencia, acoso o abuso. Además, cada viernes, durante los consejos técnicos escolares, se analizan los casos del mes y se definen estrategias de atención.

Señaló que los docentes, aunque son pedagogos y no especialistas en atención psicológica, cuentan con el apoyo de grupos interdisciplinarios dentro de la Secretaría que aplican los protocolos, especialmente en temas de género y diversidad.

Torres Cedillo destacó que la SEGE no expulsa a los alumnos involucrados en incidentes de violencia, sino que les brinda seguimiento psicológico y trabaja en coordinación con las familias para atender tanto a los agredidos como a los agresores. “Nuestro gobernador nos pide que ningún estudiante quede a la deriva, porque fuera de la escuela podría ser reclutado por otros grupos. La atención es integral”, añadió.

Entre los casos recientes mencionó uno ocurrido en una telesecundaria, ampliamente difundido en redes sociales, donde varios jóvenes agredieron a un compañero. La SEGE intervino de inmediato, aplicó los protocolos y dio seguimiento tanto a los involucrados como a sus familiares.

Finalmente, el titular de la SEGE resaltó que la educación en valores, respeto a la diversidad y prevención de violencia debe iniciarse desde la primera infancia, con la colaboración de los padres y el acompañamiento de la escuela. Además, recordó que el Comité de Igualdad de Género de la Secretaría se encarga de analizar y canalizar los casos que se presentan en los planteles educativos.