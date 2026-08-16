Quendaría listo este mes el Atlas de Riesgos

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El Atlas Municipal de Riesgos podría quedar concluido durante la segunda mitad de agosto, luego de que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través del Laboratorio Nacional de Variabilidad Climática, Teledetección y Evaluación de Riesgos (Variclim) , entregue la versión final del documento, informó el encargado de despacho de la Dirección de Protección Civil Municipal, Alejandro Polanco Acosta.

Explicó que la fecha prevista para la entrega final es entre el 17 y 18 de agosto, por lo que el Ayuntamiento buscaría presentarlo públicamente durante la semana siguiente. Posteriormente, se espera que el documento pueda incorporarse al Atlas Nacional de Riesgos, para lo cual ya han tenido acercamientos con autoridades responsables del tema a nivel federal.

Polanco Acosta destacó que una de las principales diferencias con el esquema que se ha utilizado hasta ahora es que el nuevo Atlas será dinámico, de manera que podrá actualizarse de forma permanente conforme se genere nueva información sobre riesgos y amenazas en el municipio, en lugar de limitarse a un listado estático.

El funcionario señaló que el desarrollo está encabezado por especialistas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y que la metodología utilizada ya fue presentada ante autoridades nacionales de Protección Civil.

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De acuerdo con Polanco Acosta, esta característica hace prever que el documento tendrá un alcance mayor al de los instrumentos anteriores y permitirá contar con información actualizada para identificar y atender riesgos en la capital. No obstante, será hasta su entrega definitiva cuando se conozca el contenido completo y las herramientas que tendrá disponibles para su consulta y actualización.