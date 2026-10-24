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Quiere Legislativo 19 mdp para laudos y jubilaciones

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 24, 2026 03:00 a.m.
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Quiere Legislativo 19 mdp para laudos y jubilaciones
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      El Congreso del Estado tiene presupuestados 19 millones de pesos para atender obligaciones laborales, entre laudos y jubilaciones, algunas derivadas de procedimientos de legislaturas anteriores que, de acuerdo con el diputado Héctor Serrano Cortés, pueden generar afectaciones económicas por deficiencias jurídicas o falta de atención oportuna.

      El secretario de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) aseguró que los laudos corresponden a la Legislatura pasada y afirmó que en la actual no se ha presentado ninguno. Sin embargo, reconoció que estos procedimientos representan una carga financiera importante para el Poder Legislativo.

      Serrano Cortés señaló que algunas obligaciones laborales terminan convirtiéndose en gastos extraordinarios que no estaban contemplados en el presupuesto original, por lo que el Congreso solicita recursos adicionales durante el año para cubrirlos.

      "Los temas laborales representan una carga financiera importante y a veces son por deficiencia jurídica o por desinterés jurídico, por no atender los procedimientos, que concluyen con afectaciones de orden económico y que normativamente no deben de aparecer como parte del presupuesto asignado al Congreso, porque son evidentemente gastos extraordinarios", expresó. 

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      Mientras tanto, el diputado defendió que el Poder Legislativo debe mantener un presupuesto ajustado a su realidad financiera y evitar gastos. No obstante, los 19 millones de pesos previstos para asuntos laborales reflejan el peso que estas obligaciones tienen en las finanzas del Congreso, sin que se precise cuánto corresponde exclusivamente al pago de laudos.

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