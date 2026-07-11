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R. Gallardo entrega 2 mil luminarias en Cd. Valles

El gobierno moderniza alumbrado público para brindar calles más seguras

Por Redacción

Julio 11, 2026 03:00 a.m.
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R. Gallardo entrega 2 mil luminarias en Cd. Valles
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      El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, entregó 2 mil luminarias con tecnología LED para modernizar el alumbrado público de Ciudad Valles, como parte de una inversión estatal de 5.5 millones de pesos destinada a mejorar la infraestructura urbana y brindar a las familias vialidades, parques y espacios públicos mejor iluminados y más seguros.

      Las nuevas luminarias fueron instaladas en distintos puntos del municipio para incrementar la visibilidad en calles y áreas de convivencia, ofreciendo mayor seguridad a peatones y automovilistas, además de facilitar la movilidad durante la noche y generar entornos más accesibles para la población.

          La tecnología LED proporciona un mayor rendimiento lumínico, reduce el consumo de energía y cuenta con una vida útil superior a los sistemas convencionales, lo que permitirá contar con un servicio de alumbrado público más eficiente y sustentable. Asimismo, la nueva infraestructura favorecerá las actividades comerciales, recreativas y sociales en horario nocturno.

      Ricardo Gallardo afirmó que su administración continuará llevando obras de infraestructura a las cuatro regiones del estado para modernizar los servicios públicos, mejorar la movilidad y ofrecer a las familias potosinas municipios con mayor desarrollo, seguridad y bienestar.

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