R. Gallardo entrega patrullas y helicóptero

Al entregar más de 25 patrullas, tres vehículos blindados, y el nuevo helicóptero para fortalecer y equipar a la Guardia Civil Estatal (GCE), el gobernador del estado de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona puso en marcha el operativo “Fenapo Segura” que protegerá a visitantes nacionales y extranjeros durante la Feria Nacional Potosina 2025.

En su mensaje, el mandatario potosino puntualizó que la “herencia maldita” dejó en el abandono a las y los policías, y ahora con la consolidación de la Guardia Civil Estatal, contribuyen a la seguridad y tranquilidad de las familias, mientras que el estado los apoya y los impulsa con equipamiento y el mejor salario de todo México.

Gallardo Cardona destacó los 600 millones de pesos que se invierten para la seguridad en este 2025, es una cifra histórica para equipamiento y tecnología que incluye arcos carreteros, cámaras de videovigilancia, patrullas de reacción inmediata y el nuevo helicóptero que potenciará las capacidades tácticas en zonas de difícil acceso, reforzando la prevención y la respuesta oportuna en todo el territorio potosino.

El gobernador del estado dijo que San Luis Potosí fortalece la estrategia de seguridad y avanza sin límites hacia un estado más seguro y justo, “vamos en el camino correcto para lograr juntos con acciones reales que se devuelvan la tranquilidad a las y los potosinos”.

Finalmente, el gobernador Ricardo Gallardo realizó el pase de revista a las y los más de mil 400 elementos que participarán en el operativo de Fenapo 2025, de la Guardia Civil Estatal (GCE), Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Cruz Roja, Protección Civil del Estado, así como las policías municipales de Soledad y Villa de Pozos y Bomberos.