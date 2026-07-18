R. Gallardo entrega Vía Alterna de V. de Pozos

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El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, inauguró la nueva Vía Alterna de Villa de Pozos e inició la reconstrucción integral de la calle California, en San Nicolás de Jassos, obras que mejorarán la movilidad, la seguridad vial y la conectividad de miles de familias.

La nueva Vía Alterna conecta la carretera federal 70 Rioverde–Ciudad Valles con la carretera 57 y reduce el recorrido a aproximadamente ocho minutos, beneficiando directa e indirectamente a más de 98 mil habitantes, automovilistas, transportistas y trabajadores de la zona metropolitana.

La vialidad permitirá desahogar el tránsito en uno de los corredores con mayor crecimiento urbano e industrial, reducir los tiempos de traslado y facilitar la movilidad cotidiana entre Villa de Pozos, la Zona Industrial y los principales accesos carreteros de San Luis Potosí.

Ricardo Gallardo destacó que, durante el primer año de Villa de Pozos como municipio, el Gobierno del Estado ha destinado 850 millones de pesos a infraestructura, rehabilitación de calles, espacios deportivos y programas sociales, atendiendo rezagos acumulados durante décadas cuando esta demarcación dependía del ayuntamiento capitalino.

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Durante la gira de trabajo, el Mandatario Estatal también dio inicio a la reconstrucción integral de la calle California, en la localidad de San Nicolás de Jassos, que beneficiará directamente a más de 25 mil personas con una vialidad moderna, segura y adecuada al crecimiento habitacional y productivo de la zona.

El Gobernador afirmó que estas obras responden a las principales solicitudes de movilidad de las familias de Villa de Pozos y generan mejores condiciones para la actividad industrial, el desarrollo económico y la conectividad de este nuevo municipio.