Reabrirá base operativa de Cruz Roja en Z. Ind.

Después de casi un lustro sin actividad, reabrirá sus puertas la base operativa de la Cruz Roja Mexicana Delegación San Luis en la Carretera 57, tramo San Luis Potosí-La Pila. El módulo fue inaugurado durante el gobierno de Juan Manuel Carreras, pero fue cerrado por los altos costos operativos durante la pandemia.

Ahora, autoridades estatales construyen en el sitio dos consultorios adicionales, y rehabilitan todas las instalaciones para recibir dos ambulancias, además de dotar a la base del personal necesario para atender emergencias.

La sede de la Cruz Roja se ubica en el cruce con el Eje 134 de la Zona Industrial, y aunque permaneció abandonado por años, poco a poco se ha rehabilitado, al sustituir piezas dañadas por la intemperie y el vandalismo.

La base operativa fue instalada por acuerdo del gobierno del estado con la Unión de Usuarios de la Zona Industrial, pero cayó en desuso en temporada de la pandemia, en parte por la falta de recursos de ese cuerpo de auxilio.

El proyecto es para la atención prehospitalaria y fue dedicada a los obreros de las empresas, pero también a la proximidad con la carretera, con el fin de sortear toda la zona urbana y acudir con mayor rapidez a sitios de emergencia.

En las jardineras fueron colocados algunos arbustos nuevos, labores de limpieza, pintura, remozamiento de herrería y colocación de muros y puertas para el establecimiento de los dos consultorios nuevos que se sumarán a los ya existentes, ubicados frente a la sala de espera.

Por ahora sólo falta la dotación del parque vehicular, la llegada de mobiliario y equipo y el personal con el que trabajará para atender las 24 horas.