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Rechaza la UASLP recomendación de Derechos Humanos

Por Rubén Pacheco

Octubre 22, 2026 03:00 a.m.
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Rechaza la UASLP recomendación de Derechos Humanos
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      En sesión extraordinaria celebrada este miércoles, el Consejo Directivo Universitario (CDU), aprobó por unanimidad, no aceptar la Recomendación No.10/2026 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), dirigida a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

      El documento del organismo autónomo emitió el pronunciamiento por declaraciones calificadas como "discriminatorias" del rector Alejandro Javier Zermeño Guerra, en contra de Héctor Serrano Cortés, diputado local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

      En su intervención, Urenda Queletzú Navarro Sánchez, abogada general, refirió que el legislador no estaba en su calidad de ciudadano, pues no se puede quitar esa investidura. "Se le estaba entrevistando y estaba opinando respecto de la fiscalización de la institución y del sistema de pensiones de la institución", contextualizó sobre cómo se generó la controversia de declaraciones mediáticas.

      Aunado a ello, adujo que la CEDH tampoco estableció un análisis interseccional sobre si el quejoso pertenece a un grupo históricamente en condiciones de desigualdad como los migrantes, la comunidad LGBTIQ+ u otro. "Es decir, se intenta hacer, si se me permite la expresión coloquial, meter con calzador esos razonamientos en esta situación, en estos hechos en lo concreto, cuando no resultan aplicables", subrayó.

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      Al final de la sesión, Federico Arturo Garza Herrera, secretario general de la UASLP, explicó que se facultó a Navarro Sánchez, para ser la encargada de responder la decisión colegiada a la CEDH, en cuya contestación se incluyen argumentos, fundamentos y motivos de la negativa.

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