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Rechazan en el PAN ventajas en proceso interno

Por Ana Paula Vázquez

Julio 23, 2026 03:00 a.m.
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Rechazan en el PAN ventajas en proceso interno
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      El PAN rechazó que exista un trato preferencial en el proceso interno para definir su candidatura a la alcaldía de San Luis Potosí, luego de que cuatro aspirantes registrados quedaran fuera de la rueda de prensa donde fueron presentados otros perfiles y de que Marcelo de los Santos Anaya señalara que no hay condiciones de equidad.

      El diputado local Rubén Guajardo Barrera, sostuvo que cualquier acusación sobre un presunto "piso disparejo" debe acreditarse mediante los procedimientos electorales correspondientes. En respuesta a los señalamientos de De los Santos Anaya, afirmó que las declaraciones por sí solas no prueban una irregularidad. "Pues que la pruebe conforme al derecho y conforme a todos los procedimientos electorales, no de palabra, sino con pruebas", expresó.

      En el mismo sentido, el diputado federal David Azuara Zúñiga descartó solicitar licencia a su cargo. Insistió que la convocatoria no lo exige y aseguró que existen criterios de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) que respaldan que los funcionarios puedan participar sin separarse de sus funciones. Agregó que respeta la postura de Marcelo de los Santos, pero la consideró una opinión personal.

      Sobre la presentación de aspirantes, Guajardo Barrera explicó que el registro continúa abierto y que el Comité Ejecutivo Nacional del PAN será el responsable de validar quiénes avanzarán a la siguiente etapa.

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