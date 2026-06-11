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Rechaza PAN reformas que restrinjan libertad de expresión

La iniciativa del PVEM busca sancionar conductas digitales que afecten a personas adultas mayores

Por Ana Paula Vázquez

Junio 11, 2026 03:04 p.m.
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Rechaza PAN reformas que restrinjan libertad de expresión
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      El PAN rechazará reformas en materia de violencia digital e inteligencia artificial que contemplen mecanismos punitivos, en medio de las discusiones legislativas para ampliar este tipo de conductas en diversas leyes estatales y de las advertencias sobre posibles riesgos a la libertad de expresión.

      El coordinador de la bancada panista en el Congreso del Estado, Rubén Guajardo Barrera, afirmó que su partido está a favor de regular el Rubén Guajardo Barrera, pero sostuvo que cualquier propuesta deberá evitar sanciones que puedan derivar en restricciones a la libertad de expresión.

      La definición de violencia digital se encuentra actualmente en el centro del debate legislativo tras la iniciativa presentada por el diputado del PVEM, Arturo Lara Rocha, para incorporarla a la Ley de Personas Adultas Mayores.

      La propuesta contempla como conductas sancionables aquellas realizadas mediante plataformas digitales, redes sociales, aplicaciones y otros medios electrónicos que afecten la dignidad, integridad, patrimonio, privacidad, seguridad o derechos de las personas adultas mayores.

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      Sobre esa iniciativa, el abogado Jorge Chessal Palau advirtió que la redacción incluye conceptos amplios que podrían generar problemas de interpretación. Entre ellos señaló la referencia a "cualquier otra forma de afectación cometida mediante medios digitales", al considerar que su alcance no se encuentra delimitado de manera precisa.

      Guajardo Barrera indicó que la discusión deberá continuar una vez que existan mayores referencias legislativas en otras entidades y resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre temas relacionados con inteligencia artificial y regulación digital. No obstante, reiteró que el PAN mantendrá como criterio la defensa de la libertad de expresión durante el análisis de futuras reformas.

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