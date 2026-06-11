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Disfrutan soledenses partido de Selección en megapantalla

El Instituto de la Juventud informó que un torneo de fútbol 4x4 iniciará tras el partido

Por Flor Martínez

Junio 11, 2026 02:09 p.m.
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      Previo al partido inaugural de la Selección Mexicana, en la plaza principal de Soledad de Graciano Sánchez comenzaron a llegar familias que acudieron al sitio para presenciar el encuentro en la pantalla gigante que instaló el Ayuntamiento de Soledad.

      Pantalla gigante y ambiente familiar en Soledad

      Familias enteras comenzaron a llegar a este punto con el fin de apartar un lugar en las sillas que colocó el municipio; hubo quienes llevaron sombrillas para cubrirse del sol, sin embargo, el lugar no se observó lleno en su totalidad. También se contó con parrillas donde empezaron a asar carne.

      Al respecto, el titular del Instituto de la Juventud, Juan Ferrer, sostuvo que al término del partido comenzará un torneo de fútbol 4x4 en la Plaza Principal del municipio durante el periodo del Mundial, en las categorías varonil, femenil e infantil.

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      Detalles del torneo de fútbol 4x4 y FIFA en Soledad

      Informó que hasta el momento se han inscrito 64 equipos varoniles, 32 femeniles y 16 infantiles, aunque el registro continúa abierto para quienes deseen participar.

      Los encuentros se llevarán a cabo en una cancha instalada en la Plaza Principal y las actividades se desarrollarán del 11 de junio al 19 de julio, fecha en que está programada la final del torneo.

      Los partidos oficiales de las categorías infantil, femenil y varonil se disputarán a partir de las 15:00 horas. Antes de ese horario, la cancha permanecerá disponible para uso libre de la población.

      Agregó que también se llevará a cabo un torneo de FIFA para jóvenes interesados, cuyas inscripciones permanecen abiertas y se contempla la entrega de premios a los participantes que obtengan los primeros lugares.

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