Más que leyes, es necesaria la capacidad de investigar ciberataques: Guajardo

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Más que nuevas leyes, el reto para combatir los ataques cibernéticos contra medios de comunicación y organizaciones civiles está en la capacidad de las autoridades para investigar a los responsables y llevarlos ante la justicia, consideró el diputado local del PAN, Rubén Guajardo Barrera.

Cuestionado sobre la posibilidad de legislar en San Luis Potosí para proteger a portales informativos y medios que han sido víctimas de hackeos o campañas de ciberacoso, el legislador sostuvo que cualquier tema puede regularse, aunque advirtió que antes debe revisarse hasta dónde llegan las facultades de las instituciones encargadas como la Fiscalía General del Estado de perseguir este tipo de conductas.

Para Guajardo Barrera, el punto central no es la creación de nuevas disposiciones legales, sino la capacidad para identificar a quienes realizan los ataques. Señaló que, en caso de existir un delito, corresponde a las autoridades investigar el hackeo, ubicar a los responsables y lograr que enfrenten un proceso judicial.

El diputado añadió que la inteligencia artificial y los sistemas digitales son asuntos relativamente nuevos para los Congresos del país. Por ello, dijo que revisará la reforma aprobada recientemente en la Ciudad de México en materia de inteligencia artificial para analizar si algunas de sus disposiciones pueden servir como referencia para San Luis Potosí.

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Las declaraciones surgieron luego de que Ciudadanos Observando pidiera al Congreso del Estado crear herramientas legales para sancionar ataques contra medios de comunicación y organizaciones civiles.

La organización recordó los hackeos y campañas de ciberacoso registradas en 2023 contra diversos espacios informativos y cuestionó la falta de mecanismos para castigar a los responsables.