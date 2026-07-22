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Isaac del Toro avanza en Tour de Francia rumbo a París

Del Toro está a 2:19 minutos del segundo lugar y se prepara para la montaña en Alpes.

Por El Universal

Julio 22, 2026 01:44 p.m.
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Isaac del Toro avanza en Tour de Francia rumbo a París
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      Isaac del Toro dio un paso más hacia una actuación histórica en el Tour de Francia. Aunque cruzó la meta de la etapa 17 en el lugar 52, el mexicano cumplió con el objetivo principal: defender el tercer sitio de la clasificación general antes del exigente cierre en los Alpes.


      El corredor del UAE Emirates XRG finalizó a 8:46 minutos del ganador del día, el belga Jasper Philipsen, quien se impuso en un emocionante sprint entre los ciclistas que protagonizaron la fuga.

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      Sin embargo, la diferencia no afectó la posición del ensenadense, que continúa como uno de los protagonistas de la competencia y además porta el maillot blanco que distingue al mejor joven del Tour.
      Del Toro permanece a 2:19 minutos del belga Remco Evenepoel, segundo de la clasificación general, mientras conserva una ventaja de 20 segundos sobre el francés Paul Seixas, su perseguidor inmediato en la lucha por el podio.
      Con el tramo más complicado de la carrera por delante, el mexicano dejó claro que todavía tiene margen para buscar un resultado aún mejor.
      "Estoy bien, empiezo la tercera semana con mucha ilusión tras la contrarreloj. Ahora tengo ganas de llegar a París y disfrutar de la última semana. Estoy como en la primera semana, disfrutando y esforzándome al máximo cada día. Después de ayer y de las dos primeras semanas, estoy contento de estar en esta posición", explicó.
      Al ser cuestionado sobre una posible ofensiva en la montaña, respondió con determinación: "¿Listo para atacar? Sí, ¿por qué no?".
      Mientras tanto, Jasper Philipsen celebró su primera victoria de etapa en esta edición del Tour, gracias al impecable trabajo del Alpecin-Premier Tech. En la clasificación general, Tadej Poga?ar conservó el liderato sin contratiempos y mantiene una ventaja superior a cuatro minutos sobre Evenepoel, antes de afrontar las decisivas jornadas alpinas que podrían definir el desenlace de la carrera.

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