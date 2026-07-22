Galindo insiste en coalición rumbo al 2027

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El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, reiteró que de cara al proceso electoral de 2027 la mejor ruta para la oposición es construir una coalición, postura que contrasta con lo expresado por el diputado local Rubén Guajardo Barrera, quien ha sostenido que el PAN debe competir sin alianzas, posición a la que también se ha sumado Movimiento Ciudadano.

Cuestionado sobre las diferencias de opinión entre los distintos actores políticos, Galindo restó importancia a los desacuerdos y afirmó que forman parte de la dinámica política.

Señaló que es positivo que existan distintos puntos de vista y consideró que todavía es prematuro fijar posturas definitivas sobre la conformación de alianzas o coaliciones para la elección de 2027.

A título personal, el edil dejó clara su preferencia por mantener un esquema de coalición. Recordó que en las dos ocasiones en las que ha competido electoralmente lo hizo bajo la alianza entre PRI, PAN y PRD, fórmula que, aseguró, le dio buenos resultados, por lo que consideró que ese modelo debe seguir explorándose.

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Galindo sostuvo que las alianzas políticas no tienen nada de extraordinario ni representan una práctica indebida. Por el contrario, afirmó que se trata de una figura legal y válida dentro del sistema electoral, por lo que insistió en que aún falta tiempo para definir cómo se configurará el escenario político rumbo a los próximos comicios.