Recomendación a Matehuala por salón ruidoso

Aunque inicialmente existía una conciliación, derivado del incumplimiento de los alcances de la misma, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), emitió la Recomendación No. 12/2025 al ayuntamiento de Matehuala, por no regular adecuadamente el ruido de un salón de eventos.

Según lo documentado en el expediente de queja 4VQU-0082/2023, una familia denunció que, desde mayo de 2022 ha tenido que tolerar el sonido excesivo proveniente de un salón de eventos, ubicado frente a su domicilio.

Atribuyó omisiones de la Dirección General de Inspección, Alcoholes y Espectáculos, dado que, pese a los reportes continuos de ruido superior al permitido, los inspectores municipales no realizaron ninguna intervención o sanción contra el establecimiento.

Como parte de las acciones para mejorar la situación, el 16 de abril de 2023, personal municipal acudió al lugar, donde levantó acta circunstanciada corroborando que excede los niveles en música (ruido) marcando sound level 66.7 de niveles.

Si bien todo indicaba que lo resolvería, al final desatendió la inconformidad y la propuesta de conciliación, luego de no cumplir con la regulación del sonido y realizar una revisión periódica del establecimiento para que respete los horarios establecidos.

Tampoco cumplió el Reglamento para el Ejercicio de las Actividades Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios, y practicar revisiones periódicas a los establecimientos con giro comercial nocturno como son discotecas, bares y demás negociaciones que tengan permiso para comerciar bebidas alcohólicas.

Así, la CEDH recomendó evaluar el lugar conforme los decibeles permitidos en zona residencial; industrial y comercial; o ceremonias, festivales y eventos de entretenimiento, según la NOM081-SEMARNAT-1994; procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de dos funcionarios; y que la Dirección de Ecología ejecute inspecciones periódicas para determinar qué nivel de ruido genera el salón.