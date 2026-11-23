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Las empresas deben buscar alternativas para mantener sus celebraciones de fin de año, aun cuando enfrenten dificultades presupuestales, debido a que estos encuentros contribuyen a fortalecer el sentido de pertenencia y compromiso de los trabajadores, consideró Vicente Aguilar Ordaz, director ejecutivo de la Asociación de Ejecutivos de la Gestión del Talento Humano de San Luis Potosí (Aderiac).

El representante empresarial señaló que, antes de cancelar posadas o reuniones de convivencia, las compañías deben revisar sus posibilidades de organización y anticipar la contratación de servicios, debido a que durante diciembre aumenta la demanda de proveedores y puede complicarse la disponibilidad de mobiliario y otros servicios para los festejos.

Como ejemplo, mencionó que las celebraciones concentradas en fechas como el 12 de diciembre generan saturación entre los proveedores, lo que dificulta conseguir lonas, sillas y otros servicios necesarios para organizar los eventos.

Al referirse a la decisión de Volkswagen de Puebla de cancelar sus festejos de fin de año por cuestiones presupuestales, Aguilar Ordaz consideró que las empresas deben mantener una comunicación constante con sus colaboradores sobre su situación financiera y los resultados que obtienen, para evitar que una decisión de este tipo llegue como una sorpresa al cierre del ejercicio.

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Añadió que una buena administración implica informar periódicamente al personal sobre el desempeño económico de la compañía, de manera que los trabajadores conozcan las condiciones que enfrenta la organización y comprendan las decisiones relacionadas con las actividades de convivencia y reconocimiento laboral.