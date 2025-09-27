Reportan hundimiento en Col. Ind. Mexicana

Vecinos y padres de familia del Jardín de Niños Enrique Pestalozzi, en la colonia Industrial Mexicana, denunciaron la presencia de un hundimiento sobre la calle Álamo, el cual, además de complicar la circulación vial, representa un riesgo para los transeúntes.

De acuerdo con los testimonios de los residentes, el desperfecto inició como una pequeña grieta, sin embargo, temen que se trate de un colapso en la red de drenaje, ya que en el pavimento se observa un hueco que podría extenderse.

Como medida preventiva, los habitantes colocaron un tubo para advertir a los automovilistas sobre el peligro y evitar daños a las unidades que circulan por la zona.

Los vecinos informaron que ya realizaron el reporte ante el Ayuntamiento de la capital potosina y esperan que en los próximos días se atienda la situación para evitar que el problema se agrave.

Señalaron que la calle, además de ser estrecha, registra tránsito constante de los residentes, por lo que temen que, de no atenderse a tiempo, el hundimiento ponga en riesgo la integridad de los habitantes y de los niños que asisten al plantel educativo.

“Creemos que es un problema en la red de drenaje porque hace algún tiempo realizaron trabajos en esta calle; incluso aún se aprecia la marca donde se tapó. Muchas veces, cuando hay fallas en las tuberías, comienzan a registrarse hundimientos y socavones”, expresaron.