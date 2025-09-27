Medicinas, más caras en México que en EU

Ciudad de México.- México enfrenta una escalada de precios en medicamentos que contrasta con el abaratamiento que se registra en Estados Unidos.

Al vigilar las 55 principales ciudades en el país, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía halló que los fármacos se encarecieron en promedio 5.7% durante agosto y se trata de la mayor alza de los últimos 14 meses.

Los medicamentos llevan dos años y medio subiendo más rápido que la inflación nacional, cuya tasa anual llegó a 3.6% en agosto.

Los destinados para el tratamiento de la diabetes encabezaron los incrementos, al costar 9.3% más que hace un año; seguido de los anticonceptivos y hormonales, con un aumento de 9.1%, y los gastrointestinales, 8%.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El problema más grave en los precios es su variabilidad, ya que México carece de un sistema de control como en otros países, opinó Luis Fernando Hernández Lezama, presidente del Comité Técnico de Soy Paciente, asociación civil que promueve la concientización sobre la importancia de fortalecer el sector salud.

Desde su punto de vista, el encarecimiento de los medicamentos también se debe a la privatización de la salud, dado el debilitamiento del sistema público a lo largo de los últimos años.

“Destruyeron el sistema de salud anterior, que tenía muchas fallas, y ahora sólo ponen parches que no resuelven el problema principal”, agregó Luis Fernando Hernández Lezama.

A diferencia de México, las medicinas se abarataron en promedio 0.2% durante agosto en Estados Unidos, de acuerdo con los registros del Departamento del Trabajo.

El pasado jueves, el presidente Donald Trump anunció que los fármacos que no se produzcan en Estados Unidos pagarán un arancel de cien por ciento a partir del 1 de octubre, excluyendo las compañías que están construyendo una planta en el territorio estadounidense.

Hernández Lezama, quien también fue integrante del equipo negociador del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), hoy T-MEC, estimó que los aranceles tendrán un impacto marginal sobre México, pues el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá ofrece exenciones en medicamentos genéricos.