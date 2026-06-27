Red nacional de periodistas en contra de la mordaza Serrano

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La ley que penaliza el uso de la Inteligencia artificial no es un asunto de San Luis Potosí, de un personaje o de un partido político, sino que es parte de la constante necesidad del poder de callar a los periodistas, pero en San Luis Potosí es gravísimo que la mordaza se lleve al Poder Legislativo y si no se levanta la voz, queda abierta la censura y cerrada la puerta a la información, advirtió Ivabelle Arroyo, analista política, columnista de Letras Libres y fundadora de Opinión 51.

Explicó que han visto esfuerzos en toda la república incluyendo Campeche, Jalisco y San Luis Potosí, para tender un cerco a los periodistas y evitar que ejerzan su trabajo con toda libertad, pero el caso más grave es el potosino, por las implicaciones de que si le haya dado a firmar y a aprobar el juego en el Poder Legislativo.

Entrevistada vía telefónica, la periodista que también lleva participaciones en ADN 40 y en Milenio TV, explicó que los periodistas de San Luis Potosí, están mostrando el camino a todos los demás, para levantar la voz y evitar que ocurra.

"De alguna manera esto se tiene que echar para atrás en San Luis Potosí... De hecho los periodistas en San Luis Potosí están en la penosa vanguardia de esta batalla".

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Añadió que si los periodistas de San Luis Potosí, van a tener una mordaza, entonces el resto de los periodistas del país, tendrán que publicar todo lo que sea necesario, por irregularidades de quien sea, ya se trate del gobernador, de los legisladores, del partido político, o de quien se señale, y se hará red en el resto del país.

"Los gobernantes de todos los estados, van a caer en la cuenta de que no sirve de nada aplicar una mordaza a los periodistas de su región, porque estamos los demás periodistas", sostuvo.