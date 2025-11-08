Reducción de la jornada laboral se encamina a las 40 horas: CTM

Remigio Govea, secretario adjunto de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), aseguró que la reducción de jornadas laborales va encaminada a ajustarse a las 40 horas de las leyes nuevas.

Dijo que también hay un factor de impacto en los aranceles y en los costos que las empresas deberán asumir por ellos.

Explicó que todo el entorno de la industria automotriz, que en San Luis Potosí, ocupa más del 85 por ciento, se va a ver afectado de manera natural, y si se habla de costos, eso está generando polémica en la frontera con Estados Unidos.

Añadió que los inversionistas están tomando todas sus medidas para hacer números y también rentable su negocio, lo que por formar parte del entorno internacional es inevitable.

Recordó lo ya informado por el secretario general Emilio de Jesús Ramírez Guerrero, en el sentido de que el 40 por ciento de las empresas se preparan para hacer ajustes de jornada laboral, aunque también es cierto que no llegan otros componentes por aranceles.

Comentó que hay empresas que reducen las horas laborales y eso impacta en la calidad de vida de los trabajadores.

Agregó que la prioridad es que los trabajadores tengan un rendimiento normal, y que puedan estar en su casa con su familia, y tener un mejor descanso.