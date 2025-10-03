Reforma a ley de amparo restringe derechos humanos: González Lozano

La nueva Ley de Amparo que aprobó el Congreso de la Unión, es regresiva y atenta contra los derechos humanos, porque dejará en estado de indefensión a los ciudadanos, advirtió Luis González Lozano, presidente de la organización civil Cambio de Ruta.

En entrevista, el abogado explicó que muchas acciones realizadas por Cambio de Ruta para la defensa ambiental se verán perjudicadas por la Ley de Amparo, pues elimina garantías para los ciudadanos que servían para asumir, precisamente, esa defensa.

El juirista recordó que a él le correspondió promover los juicios de garantías para la amenaza de retirar 880 árboles de la avenida Himno Nacional, y la eliminación del juicio de amparo borrará toda garantía de protesta para quien se sienta afectado por la medida y, en cambio, dejará en libertad total a las autoridades para que, en un caso semejante, se retiren todos los árboles.

González Lozano dijo que "se trata de una reforma que atenta contra los ciudadanos y los intereses colectivos, y así sucederá con el medio ambiente".

Precisó que las implicaciones de la reforma incluyen la reducción de derechos de los ciudadanos, y afectará cualquier asunto relacionado con ese tema.

Aseguró que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, los simpatizantes y los legisladores de Morena mienten cuando dicen que la eliminación del amparo en las condiciones, actuales hará más ágiles los trámites judiciales.

En realidad, lo que agregan es una nueva característica negativa del sistema de gobierno autoritario inaugurado en el sexenio pasado, concluyó.