Los Alegres del Barranco revelan censura

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Con censura y con un aforo de tan sólo 3500 personas, la agrupación sinaloense Los Alegres del Barranco se presentó la noche del viernes en el escenario de la Arena Ciudad de México, donde armaron una fiesta con sus fans más fieles y lo mejor de su repertorio, como parte de su gira "Siempre Alegres Tour".

Concierto inicial y participación de artistas invitados

Alrededor de la 21:10 horas la presentación comenzó con la participación de Cosme Tadeo y sus Reyes, que trajeron el ritmo clásico de la banda con temas como "La Cuca", "Libre de culpa", "Recuerdos", "De brinquito", "La nena", por mencionar algunas, con las que intentaron poner al público en ambiente, en un momento donde el recinto no estaba lleno ni a la mitad de su capacidad.

El sonido norteño también se dejó escuchar con Raúl Hernández Jr., quién es hijo del llamado "tigre solitario" Raúl Hernández, uno de los fundadores de los legendarios Tigres del Norte. El joven músico rindió homenaje a Marco Antonio Solís con "Ahora te vas" y a los "jefes de jefes" Los Tigres del Norte con "Ni parientes somos", "Mi buena suerte", "Pacas de a kilo" y "América".

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Algunas parejas se animaron a levantarse de su lugar, para tomar los pasillos y bailar abrazados algunos clásicos como "Cada día más", "Cómo estás tú", "Sí te vuelves a enamorar", entre otras y algunos temas de Raúl Hernández Jr., "Ayúdame a creer", "Pero no les digas" y "De la tierra al cielo", un sencillo que estrenó hace una semana.

Presentación y homenaje de Los Alegres del Barranco

Finalmente alrededor de las 23:30 horas en el escenario apareció una banda sinaloense, con la cual los integrantes de la agrupación Los Alegres del Barranco hicieron su aparición en el escenario; pero el show arrancó en forma, después de que se proyectará un video sobre la trayectoria de esta agrupación, originaria de Badiraguato, Sinaloa.

Armando Moreno Álvarez (voz principal), José Pavel Moreno (acordeón y segunda voz), José Carlos Moreno (bajo) y Cristóbal Reyes (batería), aparecieron en el escenario y de inmediato la gente se puso de pie y comenzaron a cantar el tema "Caballero", a la par que los artistas en escena.

Mientras las cervezas y las botellas de tequila iban y venían entre las filas del área preferente de la Arena Ciudad de México, los originarios de San José del Barranco los complacieron con "El Jr.", "Los consejos" y "Mente ocupada"; después rindieron un homenaje a Vicente Fernández, al interpretar acompañados de una mariachi "De un rancho a otro" y "El rey".

Con o sin pareja, el público siguió bailando donde podía, ya fueran cumbias norteñas como "La Gilbertona", o un buen corrido sinaloense como "Cerros y arroyos", que evocan las fiestas patronales de la provincia.

"Como ustedes saben el año pasado tuvimos problemas, por lo cual muchas personas se alejaron, está canción va dedicado para ellas, para los que brindan su amistad de dientes para fuera", dijo Armando Moreno, antes de cantar el tema que lleva como título esta frase, haciendo referencia al problema que tuvieron en marzo del año pasado, cuando durante uno de sus conciertos proyectaron la imagen de un conocido narcotraficante y fueron acusados de hacer apología del delito.

Restricciones y censura en el repertorio

Después de haber interpretado los temas "Moneda sin valor", "Dicen que unos ojos negros", "Rey pobre" y "Terco soy", José Pavel Moreno, acordeón y segunda voz de la agrupación, tomó la palabra y explicó por qué en este concierto no se incluyeron muchos de los corridos que los hicieron famosos, como "El dueño del palenque", por el cual fueron investigados en 2025.

José Pavel comenzó explicando que ellos tenían un repertorio preparado, el cual mostró en una especie de rota folio que tenía tachado varios títulos de una lista y continuó diciendo:

"Llegó la gente del Gobierno y nos dijo, ´no pueden cantar ésta, ni ésta´; nosotros nos sentimos comprometidos con ustedes, ustedes son los patrones, por ustedes estamos y vamos a seguir estando si nos siguen apoyando... nos sentimos incompletos al no cantarles nuestros éxitos, nuestros corridos, que por años ustedes los han escuchado, desgraciadamente no nos dejan cantarlos, no nos gusta esto pero tenemos que respetar las leyes, nos guste o no nos guste", comentó la segunda voz de la agrupación.

Entonces volvió a recordar la situación legal por la que atravesaron en 2025 y aseguró que no quieren repetir la experiencia; pero que esperaba que esta restricción pasara pronto para que ellos pudieran volver a cantar sus corridos, pero por el momento les pedía paciencia y que les cantarían lo que tenían permitido, pero pese a esta explicación la rechifla de la gente se dejó escuchar desaprobando esta decisión, y algunos gritaban desde su butaca que los cantaran y ellos pagaban la multa; pero la agrupación siguió con el tema "Los principios".

Pese a todo el ambiente no decayó y los músicos siguieron cantando hasta alrededor de la una y cuarto de la madrugada, cuando pusieron fin a esta presentación con las canciones "El costal lleno de piedras" y "El desconocido".