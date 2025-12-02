logo pulso
Atenderá el TUA casos de sucesión agraria

Por Carmen Hernández

Diciembre 02, 2025 03:00 a.m.
A
RIOVERDE.- Este próximo 10 de diciembre el Tribunal Unitario Agrario acudirá al Salón del Ejido del Refugio donde atenderá 30 Juicios Agrarios por Sucesión, para garantizar la tenencia de la tierra a personas de varias comunidades.  

El residente de la Procuraduría Agraria Javier Gallegos Oliva, dio a conocer que se continúa trabajando en beneficio de los ejidatarios, que enfrentan problemas por la posesión legal de sus tierras. 

Es por ello que el 10 de diciembre, en el Salón Ejidal del Refugio, estará acudiendo el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 43, hizo énfasis que estarán atendiendo 30 Juicios Agrarios por Sucesión, los cuales fueron registrados para dar una respuesta a la posesión de tierras ejidales.  

Adelantó que personal del Registro Agrario Nacional no estará presente, pero los usuarios podrán presentar los expedientes para la lista de sucesión, los que se estarán atendiendo el próximo año.

Las personas podrán a solicitar información en las oficinas ubicadas en Guerrero 306, en el municipio de Rioverde.

