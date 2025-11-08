Refuerzan acciones de limpieza en escuelas

El Gobierno Municipal de Villa de Pozos, a través de la Dirección de Servicios Municipales, llevó a cabo una nueva jornada del programa “Mi Escuela de 10”, mediante la cual se realizaron labores de limpieza, poda y deshierbe en la Escuela Primaria Rafael Ramírez y el Jardín de Niños Josefa Ortiz de Domínguez, ambos ubicados en la colonia Santa Bárbara. El objetivo, señalaron las autoridades, es mejorar las condiciones educativas y de convivencia para niñas, niños y personal docente.

El director de Servicios Municipales, Emmanuel Aguiñaga Maldonado, informó que estas acciones buscan garantizar espacios dignos, seguros y saludables para la comunidad escolar, además de fortalecer la colaboración institucional. Destacó la participación de la Guardia Nacional, que se sumó a las tareas de limpieza como parte de un esfuerzo conjunto para promover entornos ordenados y con sentido comunitario.

Durante la jornada, el personal municipal realizó trabajos de deshierbe, poda de árboles y limpieza de áreas verdes, mejorando las zonas recreativas y los accesos principales de ambos planteles. Aguiñaga Maldonado señaló que el programa se mantendrá activo en más escuelas de la localidad, como parte del compromiso del Ayuntamiento por atender de manera directa las necesidades de la infraestructura educativa.

El funcionario subrayó que las acciones del programa “Mi Escuela de 10” se ejecutan sin intermediarios ni falsos gestores, lo que refleja la política de transparencia y atención cercana que impulsa el Gobierno Municipal de Villa de Pozos. “Estas jornadas son una muestra del trabajo conjunto con la ciudadanía y de la prioridad que representa la educación en el desarrollo comunitario”, añadió.

