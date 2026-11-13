Refuerzan la seguridad en Villa de Pozos por ventas de "El Buen Fin"

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A partir de este viernes, la Guardia Civil de Villa de Pozos incrementará sus recorridos de prevención y vigilancia en torno a centros comerciales, plazas, tiendas de conveniencia, instituciones bancarias, cajeros automáticos y otros puntos que registrarán una mayor actividad económica debido a El Buen Fin.

David Valdivia Carranza, director de la corporación municipal informó lo anterior y añadió que, en los horarios nocturnos, cuando algunos establecimientos seguirán operando, habrá plena coordinación con el Operativo B.O.M.I. que integra a la Guardia Civil del Estado, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

A su vez, Juan Ramón Velázquez Urista, responsable del área de Vialidad y Movilidad, adelantó que habrá personal operativo en los principales corredores viales de Villa dePozos para agilizar la circulación, evitar dobles filas, prevenir accidentes y garantizar

condiciones seguras para peatones y automovilistas a lo largo de los cinco días que durará el evento comercial.

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La Guardia Civil incrementará su capacidad para inhibir conductas delictivas, reducir riesgos y brindar tranquilidad a comerciantes, consumidores y visitantes, pero, de cualquier forma, exhortó a la población a tomar precauciones al realizar pagos y retiros de efectivo, así como evitar portar grandes cantidades de dinero y reportar, de inmediato, cualquier situación sospechosa.