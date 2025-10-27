Refuerzan vigilancia en la UASLP

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Ayuntamiento de San Luis Potosí mantiene acciones permanentes de prevención y vigilancia en los alrededores de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), con el objetivo de garantizar la seguridad de la comunidad estudiantil, informó su titular, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez.

El funcionario señaló que desde 2021 se han establecido corredores estudiantiles seguros en coordinación con autoridades universitarias. En estas áreas se realizan revisiones constantes de los botones de pánico, los cuales dijo, se encuentran operativos en su mayoría y son inspeccionados cada una o dos semanas para asegurar su funcionamiento.

Villa Gutiérrez precisó que, en la más reciente revisión, se detectó solo un botón fuera de servicio en la zona que divide al Deportivo Potosino y la universidad, debido a un problema de suministro eléctrico ya reportado a la Comisión Federal de Electricidad. El resto de los dispositivos, aseguró, se mantienen en operación tras reparaciones por cortes de cable o desgaste natural.

Además, destacó que la dependencia implementa medidas integrales de prevención, como patrullajes continuos de lunes a sábado en los horarios de mayor afluencia estudiantil desde las seis de la mañana hasta las diez de la noche, así como recorridos con alumnos y personal universitario para detectar áreas de riesgo.

En coordinación con otras direcciones municipales, también se ha reforzado el alumbrado público, el balizamiento, la poda de árboles y la instalación de luminarias tácticas en torno a las facultades, con el fin de mejorar la visibilidad y reducir condiciones de inseguridad.

El titular de Seguridad Municipal subrayó que estas acciones buscan no solo atender emergencias, sino prevenir riesgos y fortalecer la confianza de los estudiantes en los mecanismos de protección dispuestos en las zonas universitarias.