Registra el SNTE local recientes reubicaciones

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La secretaria general de la Sección 52 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), SNTE en San Luis Potosí, Elizabeth Bibiana Guerrero, señaló que una de las prioridades actuales del gremio es el fortalecimiento de las plantillas escolares, ante el decrecimiento que ha registrado el Sistema Educativo Estatal en los últimos años.

La dirigente sindical explicó que este fenómeno ha derivado en reubicaciones de trabajadores de la educación, lo que ha obligado a mantener una comunicación constante con las autoridades educativas para garantizar que las plazas vacantes sean ofertadas de manera oportuna, ya sea a través de los procesos de asignación correspondientes o mediante interinatos.

Guerrero subrayó que el objetivo es que las escuelas cuenten con su plantilla completa de docentes, al advertir que la ausencia de maestros impacta directamente en la confianza de los padres de familia y en la permanencia de los alumnos en los planteles, al buscar opciones educativas donde se garantice la cobertura total del personal docente.

Destacó la importancia de asegurar la reposición de interinatos y la asignación de espacios cuando se generan vacantes, a fin de evitar interrupciones en el servicio educativo y mantener la continuidad en las aulas con maestros en funciones.

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